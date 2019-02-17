Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве
Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер по неосторожности стала участницей ДТП со смертельным исходом. В Москве при произошедшем инциденте погиб мужчина, вышедший на дорогу для ремонта авто.
Певица двигалась по шоссе на авто марки BMW X6, когда на дороге появился человек. Таксист вышел, чтобы осмотреть свою машину и по надобности отремонтировать ее. В этот момент был совершен наезд со смертельным исходом.
По предварительным данным, Райнер хотела скрыться, но спустя час ее задержали работники полиции. Подробности произошедшего уточняются.
Певица двигалась по шоссе на авто марки BMW X6, когда на дороге появился человек. Таксист вышел, чтобы осмотреть свою машину и по надобности отремонтировать ее. В этот момент был совершен наезд со смертельным исходом.
По предварительным данным, Райнер хотела скрыться, но спустя час ее задержали работники полиции. Подробности произошедшего уточняются.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:50