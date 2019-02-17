Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве





Певица двигалась по шоссе на авто марки BMW X6, когда на дороге появился человек. Таксист вышел, чтобы осмотреть свою машину и по надобности отремонтировать ее. В этот момент был совершен наезд со смертельным исходом.По предварительным данным, Райнер хотела скрыться, но спустя час ее задержали работники полиции. Подробности произошедшего уточняются.