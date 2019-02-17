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Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве

Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер по неосторожности стала участницей ДТП со смертельным исходом. В Москве при произошедшем инциденте погиб мужчина, вышедший на дорогу для ремонта авто.
Участница шоу «Голос-4» Юлия Райнер насмерть сбила человека в Москве

Певица двигалась по шоссе на авто марки BMW X6, когда на дороге появился человек. Таксист вышел, чтобы осмотреть свою машину и по надобности отремонтировать ее. В этот момент был совершен наезд со смертельным исходом.

По предварительным данным, Райнер хотела скрыться, но спустя час ее задержали работники полиции. Подробности произошедшего уточняются.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:50

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