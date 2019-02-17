Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского автосалона





Каждый год в марте проходит одна из крупнейших автомобильных выставок в Женеве (Швейцария). Несмотря на то, что в текущем году от участия в ней отказались некоторые известные производители, по мнению экспертов, на мероприятии будет продемонстрировано пять новинок, заслуживающих внимания.Aston Martin LagondaКомпания из Великобритании представит автомобиль, который предварительно называется All-Terrain. Впоследствии новинка будет поступать на рынок под маркой Lagonda. Транспортное средство отличается матовым хромированным элементом в передней части, зрительно объединяющим фары головного света.Audi Q4 e-TronПроизводитель из Германии порадует автолюбителей новым кроссовером Audi Q4 e-tron с характеристиками купе. Новинка укомплектована массивной решеткой радиатора и большими колесными арками, а также светодиодными оптическими приборами.Puritalia Automobili BerlinettaИтальянская автокомпания Puritalia Automobili продемонстрирует новый суперкар Berlinetta. Этот производитель не отличается особой известностью у массового потребителя. Предполагается, что в продажу поступит ограниченное количество единиц новинки – всего лишь 150 экземпляров.Kia TuskerПроизводитель из Кореи представит на Женевском автосалоне кроссовер Kia Tusker, выполненный на основе характеристик концепт-кара Kia SP. Элементами автомобиля станут модульная платформа от Hyundai Creta нового поколения, двигатель мощностью 140 лошадиных сил, а также передний привод трансмиссии.Cupra TerramarИспанская автокомпания продемонстрирует в Женеве новый автомобиль, внешне похожий на Seat Tarraco. Отличием будет то, что у новинки линия крыши располагается ниже, а кузов является более широким по сравнению с существующей моделью.