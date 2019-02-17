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В России прошли испытания новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик»

Новейшую очередную разработку для современной армии РФ - авиационную боевую ракету «Бронебойщик», испытали на государственном уровне. Уже сейчас решается вопрос касательно дальнейших поставок оружия С-8ОФП в российские войска.
В России прошли испытания новейшей авиационной ракеты «Бронебойщик»

Информация передана в рамках выставки вооружений IDEX Владимиром Лепиным, являющимся генеральным директором концерна «Техмаш». Современная ракета «Бронебойщик» разработана непосредственно для вооружения современных самолетов версии Су-25 , а также вертолетов модификации Ми-8. Модели С-8ОФП способны взрываться перед преградами и позади их, при этом продолжая дальнейший полёт. Согласно планам, новая авиационная боевая ракета должна пополнить существующее семейство 80-миллиметровых С-8. Характеристики «Бронебойщика» превосходят данный тип ракет в шесть раз. Лепин отметил, что сейчас отрабатываются варианты боевого использования новой ракеты с разных носителей. При этом с МО РФ решается вопрос касательно начала серийного выпуска такого рода ракет. Александр Кочкин, являющийся заместителем гендиректора «Техмаша», заявил, что в случае положительного решения о «Бронебойщике», ракету начнут эксплуатировать уже в текущем году. В случае принятия комплекса на вооружение, он будет установлен на вертолеты Ми-8,а также штурмовики Су-25.

«Бронебойщик» является уникальным тем, что в нём можно корректировать настройки взрывателя. При этом ракета может взорваться непосредственно перед препятствием, а также при контакте с целью. Наряду с этим ракета может пробить преграду, пройти, не разрушившись сквозь неё, и только после этого взорваться.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:37

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