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Потерянные гитары вернулись к участникам группы «Чайф»

Потерянные ранее гитары двух участников рок-группы «Чайф» доставлены владельцам на их родину в Екатеринбург. Представитель коллектива Марина Залогина рассказала, что инструменты целые и все в порядке.
Потерянные гитары вернулись к участникам группы «Чайф»

Не так давно СМИ писали о том, что инструменты Владимира Шахрина и Владимира Бегунова «потерялись» во время возвращения коллектива домой в Екатеринбург. Они возвращались домой после концерта «Зимняя акустика», который состоялся два дня назад. Вероятно, что сотрудники аэровокзала что-то напутали и инструменты остались в столице РФ. По этому поводу они написали в шутливой форме в Facebook.com, мол, скорее всего на них сейчас во всю играют работники аэропорта Шереметьево.

На данный момент «верные спутницы» находятся у своих законных владельцев. Марина Залогина сообщила, что ничего не сломано, а как такое могло получиться, она не знает, так как ее подопечные отмалчиваются. Также она добавила, что коллектив не ждет извинений от работников аэропорта, а в свою очередь они благодарны им за оперативность и аккуратность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:05

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