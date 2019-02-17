В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода





Транспортным средством марки Geely Emgrand управлял 26-летний гражданин Башкирии, и, по данным ГИБДД, прежде, чем сесть за руль, он употреблял спиртные напитки. Трагедия произошла в административном центре Красная горка, на Интернациональной улице. Что касается пешехода, то помощь медиков ему не понадобилась, поскольку он умер практически сразу.Подробности происшествия выясняются.