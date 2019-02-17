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В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В одном из городов Нуримановского района произошла авария, в которой нетрезвый водитель сбил 32-летнего мужчину. Последний умер на месте происшествия.
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Транспортным средством марки Geely Emgrand управлял 26-летний гражданин Башкирии, и, по данным ГИБДД, прежде, чем сесть за руль, он употреблял спиртные напитки. Трагедия произошла в административном центре Красная горка, на Интернациональной улице. Что касается пешехода, то помощь медиков ему не понадобилась, поскольку он умер практически сразу.

Подробности происшествия выясняются.



 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36

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