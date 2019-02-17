В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода
В одном из городов Нуримановского района произошла авария, в которой нетрезвый водитель сбил 32-летнего мужчину. Последний умер на месте происшествия.
Транспортным средством марки Geely Emgrand управлял 26-летний гражданин Башкирии, и, по данным ГИБДД, прежде, чем сесть за руль, он употреблял спиртные напитки. Трагедия произошла в административном центре Красная горка, на Интернациональной улице. Что касается пешехода, то помощь медиков ему не понадобилась, поскольку он умер практически сразу.
Подробности происшествия выясняются.
Транспортным средством марки Geely Emgrand управлял 26-летний гражданин Башкирии, и, по данным ГИБДД, прежде, чем сесть за руль, он употреблял спиртные напитки. Трагедия произошла в административном центре Красная горка, на Интернациональной улице. Что касается пешехода, то помощь медиков ему не понадобилась, поскольку он умер практически сразу.
Подробности происшествия выясняются.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36