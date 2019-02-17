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Военный эксперт: Любой вооруженный конфликт с Россией развяжет ядерную войну

Михаил Ходаренко, являющийся военным экспертом, отметил, что любой вооруженный конфликт, возможный с Россией, может развязать ядерную войну. По мнению специалиста, западные государства обязаны понимать последствия военных столкновений с РФ.
Военный эксперт: Любой вооруженный конфликт с Россией развяжет ядерную войну

В рамках эфира телеканала «Россия-1» Михаил Ходаренко призывал российские власти максимально быстро уведомить партнеров в Соединённых Штатах касательно того, что при военном столкновении стороны вряд ли станут ограничиваться обычным используемым вооружением. Последствия возможного вооруженного конфликта с РФ, по мнению эксперта, неизбежно должны приобрести ядерный характер. В данном случае под угрозой может оказаться вся мировая стабильность.

Константин Сивков, являющийся военным экспертом, прокомментировал решение Соединённых Штатов выйти из Договора, касающегося ракет средней/малой дальности. По его словам, „отрезвить“ США можно только при помощи эффективных контрмер. Сивков считает, что для устрашения Соединённых Штатов и возврата их к договору, отлично подойдет современное «мега-оружие» российского государства.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:35

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