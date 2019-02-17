Военный эксперт: Любой вооруженный конфликт с Россией развяжет ядерную войну





В рамках эфира телеканала «Россия-1» Михаил Ходаренко призывал российские власти максимально быстро уведомить партнеров в Соединённых Штатах касательно того, что при военном столкновении стороны вряд ли станут ограничиваться обычным используемым вооружением. Последствия возможного вооруженного конфликта с РФ, по мнению эксперта, неизбежно должны приобрести ядерный характер. В данном случае под угрозой может оказаться вся мировая стабильность.Константин Сивков, являющийся военным экспертом, прокомментировал решение Соединённых Штатов выйти из Договора, касающегося ракет средней/малой дальности. По его словам, „отрезвить“ США можно только при помощи эффективных контрмер. Сивков считает, что для устрашения Соединённых Штатов и возврата их к договору, отлично подойдет современное «мега-оружие» российского государства.