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Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro не получат дисплеи с высоким разрешением

Модели смартфонов P30 и P30 Pro от китайского бренда Huawei не получат от разработчиков дисплеи с высоким разрешением. Об этом общественности заявил один из инсайдеров.
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro не получат дисплеи с высоким разрешением

Эксперты заметили, что производители продолжают увеличивать размеры девайсов и самих экранов, однако об увеличении разрешения на последних они не думают. Многие пользователи считают, что сейчас компании гонятся за дизайном и размером, а не качеством дисплея.

По заявлению юзеров, разработчики даже флагманским гаджетам ставят разрешение Full HD+ на экран размером в шесть дюймов. По информации, которую предоставил инсайдер, новинки от Huawei не станут исключением в этом плане. Модели P30 и P30 Pro получат разрешение в 2340 х 1080 пикселей. Несмотря на это, эксперты не советуют расстраиваться, так как даже на iPhone XR установлено разрешение HD+. Это означает, что низкое разрешение не будет значительно влиять на остальные качественные функции смартфона.

Еще источник поделился с потребительской аудиторией информацией, что с коробки Huawei P30 и P30 Pro будут работать на базе Android Pie.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:22

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