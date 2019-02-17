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Дизайнер создал концепт премиального седана DS 8

Разработчики из DS PSA намерены вывести Peugeot-Citroen на самые премиумные рынки, поэтому следующей моделью компании вполне может стать седан под названием DS 8.
Дизайнер создал концепт премиального седана DS 8

Дизайнеры уже создали рендеринг роскошной четырехдверки, которой вскоре будет суждено стать частью линейки, состоящей из хэтчбека DS 3, кроссовера DS 3 Crossback и DS 7. К слову, предпоследний автомобиль и был использован специалистами как основной источник вдохновения для передней части новинки. Как оказалось, фары получили странную форму с острыми краями по направлению к центру машины. Поскольку в рендере транспортное средство видно под одним углом, заметить все нововведения экстерьера пока невозможно.

Что касается технических характеристик, то DS 8 получит гибридную трансмиссию от DS 7 Crossback E-Tense, 1-6 литровый 4-цилиндровый мотор на 200 лошадиных сил и 2 электродвижка, суммарно генерирующие более 295 лошадиных сил. В DS рассчитывают планомерно расширять модельный ряд в ближайшие 6 лет.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:55

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