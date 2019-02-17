Дизайнер создал концепт премиального седана DS 8
Разработчики из DS PSA намерены вывести Peugeot-Citroen на самые премиумные рынки, поэтому следующей моделью компании вполне может стать седан под названием DS 8.
Дизайнеры уже создали рендеринг роскошной четырехдверки, которой вскоре будет суждено стать частью линейки, состоящей из хэтчбека DS 3, кроссовера DS 3 Crossback и DS 7. К слову, предпоследний автомобиль и был использован специалистами как основной источник вдохновения для передней части новинки. Как оказалось, фары получили странную форму с острыми краями по направлению к центру машины. Поскольку в рендере транспортное средство видно под одним углом, заметить все нововведения экстерьера пока невозможно.
Что касается технических характеристик, то DS 8 получит гибридную трансмиссию от DS 7 Crossback E-Tense, 1-6 литровый 4-цилиндровый мотор на 200 лошадиных сил и 2 электродвижка, суммарно генерирующие более 295 лошадиных сил. В DS рассчитывают планомерно расширять модельный ряд в ближайшие 6 лет.
Дизайнеры уже создали рендеринг роскошной четырехдверки, которой вскоре будет суждено стать частью линейки, состоящей из хэтчбека DS 3, кроссовера DS 3 Crossback и DS 7. К слову, предпоследний автомобиль и был использован специалистами как основной источник вдохновения для передней части новинки. Как оказалось, фары получили странную форму с острыми краями по направлению к центру машины. Поскольку в рендере транспортное средство видно под одним углом, заметить все нововведения экстерьера пока невозможно.
Что касается технических характеристик, то DS 8 получит гибридную трансмиссию от DS 7 Crossback E-Tense, 1-6 литровый 4-цилиндровый мотор на 200 лошадиных сил и 2 электродвижка, суммарно генерирующие более 295 лошадиных сил. В DS рассчитывают планомерно расширять модельный ряд в ближайшие 6 лет.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:55