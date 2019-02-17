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В Индии мужчина содрал кожу с 4-летней девочки, потому что её мама отказала индийцу во взаимности

На территории Индии в Хополи штата Махарашта, местный мужчина жёстким образом содрал кожный покров с 4-летней девочки. Она оказалась дочкой женщины, которая отказала 27-летнему индийцу во взаимности.
В Индии мужчина содрал кожу с 4-летней девочки, потому что её мама отказала индийцу во взаимности

Имеются данные, что мужчина после отказа женщины решил похитить ребёнка. Он совершил над ней действия сексуального характера. Потом он спрятал девочку в своём жилище под кухонной плитой. С утра преступник отрезал своей жертве голову, а также снял с лица кожный покров. Останки мёртвого тела злоумышленник выбросил на улицу в трёхстах метрах от дома девочки.

Представители полиции не могли долгое время опознать останки. Эксперты обнаружили на теле жертвы ожоги, которые она получила во время нахождения под плитой. Полиция у подозреваемого в доме обнаружила нож, на котором имелись следы крови. Мужчина в итоге сознался в совершённом преступлении. В настоящее время специалисты продолжают вести расследование.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:08

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