Юлия Ковальчук показала в Instagram утреннее селфи без макияжа
Российская певица Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками снимком, сделанным сразу после пробуждения. Звезда предстала перед камерой без макияжа и прически, не используя при публикации никаких фильтров и программ.
"Утренние девчонки- они такие. Немножко помятые, растрепанные и умиротворённые, ну по крайней мере девчонки- мамочки точно" - написала Юлия Ковальчук в описании к фото, поинтересовавшись у подписчиков, как выглядят по утрам они.
За несколько минут снимок набрал множество комментариев и лайков. Многие поклонники отметили, что именно на таких фотографиях Юлия Ковальчук выглядит счастливой и настоящей, очень красивой. Нашлись и те, кто выступил с критикой, якобы, у певицы ненастоящие губы.
"Утренние девчонки- они такие. Немножко помятые, растрепанные и умиротворённые, ну по крайней мере девчонки- мамочки точно" - написала Юлия Ковальчук в описании к фото, поинтересовавшись у подписчиков, как выглядят по утрам они.
За несколько минут снимок набрал множество комментариев и лайков. Многие поклонники отметили, что именно на таких фотографиях Юлия Ковальчук выглядит счастливой и настоящей, очень красивой. Нашлись и те, кто выступил с критикой, якобы, у певицы ненастоящие губы.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:59