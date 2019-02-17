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Ирина Толмацкая: Дэцл скончался вследствие больших нагрузок на организм

Недавно ушёл из жизни известный российский рэпер Децл. Ирина Толмацкая, являющаяся матерью знаменитости, рассказала, что её сын скончался вследствие больших нагрузок на организм.
Ирина Толмацкая: Дэцл скончался вследствие больших нагрузок на организм

Толмацкая участвовала на Первом канале в программе «Эксклюзив», ведущим которой является Дмитрий Борисов. В рамках телепроекта она озвучила причину кончины Децла. По словам Ирины Толмацкой, известный российский рэпер ушёл из жизни рано, потому-что подвергал свой организм чрезмерным нагрузкам. Смерть в итоге вызвала много шума. Рэпер скончался внезапно в 35 лет. Вследствие этого кончина музыканта вызвала множество подозрений, а также слухов. Об этом решила рассказать Ирина Толмацкая – мама Децла. По словам женщины, её сын в последнее время жаловался на боли в ногах, а также руках. Кирилл Толмацкий постоянно говорил, что он должен сделать нечто важное, чистое. При этом от рэпера не было слышно каких-либо жалоб.
Ирина Толмацкая: Дэцл скончался вследствие больших нагрузок на организм

Следователями после кончины Децла было проведено много экспертиз. При этом в крови рэпера не было обнаружено чего-либо постороннего. По мнению экспертов, смерть рэпера наступила вследствие перегрузок, которые не выдержал организм Кирилла. По словам Толмацкой, её сын работал всегда, не жалея себя, стремясь донести людям смысл своих текстов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:27

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