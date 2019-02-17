«Цвет настроения»: Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет

Вера Брежнева не так давно показала подписчикам новый образ, выкрасив волосы в розовый цвет. Данный колор сейчас в тренде, и она поспешила показать своим фанатам результаты своих стараний. Также можно увидеть в ее ухе необычную серьгу в форме маленького ключика. Под постом она лаконично написала: «Цвет настроения...».Читатели блога Веры Брежневой разделились на две группы, где вторая не очень обрадовалась потаканию современным трендам певицы. Однако многим пришелся по вкусу розовый и они отметили, что ее ничего не может испортить. Кому-то артистка напомнила куклу Барби и певицу Юлию Самойлову.