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«Цвет настроения»: Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет

Знаменитая украинская и российская певица Вера Брежнева в своем блоге Instagram опубликовала короткий ролик, где продемонстрировала новый образ с розовым цветом волос. Не все поклонники оценили результаты эксперимента кумира.
«Цвет настроения»: Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет

Вера Брежнева не так давно показала подписчикам новый образ, выкрасив волосы в розовый цвет. Данный колор сейчас в тренде, и она поспешила показать своим фанатам результаты своих стараний. Также можно увидеть в ее ухе необычную серьгу в форме маленького ключика. Под постом она лаконично написала: «Цвет настроения...».

Читатели блога Веры Брежневой разделились на две группы, где вторая не очень обрадовалась потаканию современным трендам певицы. Однако многим пришелся по вкусу розовый и они отметили, что ее ничего не может испортить. Кому-то артистка напомнила куклу Барби и певицу Юлию Самойлову.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:15

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