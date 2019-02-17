Светлана Лобода напугала поклонников своим бледным и болезненным видом

Светлана Лобода всегда отличалась своим трудолюбием. Не единожды фанаты замечали за ней полную отдачу любимому делу. Знаменитость способна не обращать внимания на острую боль, что и привело ее однажды прямо с репетиции в больницу. Проведя срочную операцию, врачи заметили: еще немного и было бы поздно что-то делать.Несмотря на тяжелое хирургическое вмешательство, исполнительница не стала дожидаться окончания реабилитационного периода и вышла на работу. До появления в Сети видеоролика певицы, поклонники не замечали каких-либо последствий такого ее трудоголизма. Увидев запись, фолловеры сразу заметили бледность кожи и огромные черные круги под глазами исполнительницы.В комментариях подписчики предположили, что такое состояние может свидетельствовать либо об усталости и недосыпании, либо о патологических процессах, которые могут происходить в организме звезды. Они посоветовали кумиру обратиться к медицинским специалистам и позволять себе больше отдыхать.