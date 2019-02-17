Светлана Лобода напугала поклонников своим бледным и болезненным видом
Певица Светлана Лобода опубликовала новое видео в своем микроблоге социальной сети Instagram. Бледный и болезненный внешний вид знаменитости напугал ее поклонников.
Светлана Лобода всегда отличалась своим трудолюбием. Не единожды фанаты замечали за ней полную отдачу любимому делу. Знаменитость способна не обращать внимания на острую боль, что и привело ее однажды прямо с репетиции в больницу. Проведя срочную операцию, врачи заметили: еще немного и было бы поздно что-то делать.
Несмотря на тяжелое хирургическое вмешательство, исполнительница не стала дожидаться окончания реабилитационного периода и вышла на работу. До появления в Сети видеоролика певицы, поклонники не замечали каких-либо последствий такого ее трудоголизма. Увидев запись, фолловеры сразу заметили бледность кожи и огромные черные круги под глазами исполнительницы.
В комментариях подписчики предположили, что такое состояние может свидетельствовать либо об усталости и недосыпании, либо о патологических процессах, которые могут происходить в организме звезды. Они посоветовали кумиру обратиться к медицинским специалистам и позволять себе больше отдыхать.
Светлана Лобода всегда отличалась своим трудолюбием. Не единожды фанаты замечали за ней полную отдачу любимому делу. Знаменитость способна не обращать внимания на острую боль, что и привело ее однажды прямо с репетиции в больницу. Проведя срочную операцию, врачи заметили: еще немного и было бы поздно что-то делать.
Несмотря на тяжелое хирургическое вмешательство, исполнительница не стала дожидаться окончания реабилитационного периода и вышла на работу. До появления в Сети видеоролика певицы, поклонники не замечали каких-либо последствий такого ее трудоголизма. Увидев запись, фолловеры сразу заметили бледность кожи и огромные черные круги под глазами исполнительницы.
В комментариях подписчики предположили, что такое состояние может свидетельствовать либо об усталости и недосыпании, либо о патологических процессах, которые могут происходить в организме звезды. Они посоветовали кумиру обратиться к медицинским специалистам и позволять себе больше отдыхать.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:09