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Светлана Лобода напугала поклонников своим бледным и болезненным видом

Певица Светлана Лобода опубликовала новое видео в своем микроблоге социальной сети Instagram. Бледный и болезненный внешний вид знаменитости напугал ее поклонников.
Светлана Лобода напугала поклонников своим бледным и болезненным видом

Светлана Лобода всегда отличалась своим трудолюбием. Не единожды фанаты замечали за ней полную отдачу любимому делу. Знаменитость способна не обращать внимания на острую боль, что и привело ее однажды прямо с репетиции в больницу. Проведя срочную операцию, врачи заметили: еще немного и было бы поздно что-то делать.

Несмотря на тяжелое хирургическое вмешательство, исполнительница не стала дожидаться окончания реабилитационного периода и вышла на работу. До появления в Сети видеоролика певицы, поклонники не замечали каких-либо последствий такого ее трудоголизма. Увидев запись, фолловеры сразу заметили бледность кожи и огромные черные круги под глазами исполнительницы.

В комментариях подписчики предположили, что такое состояние может свидетельствовать либо об усталости и недосыпании, либо о патологических процессах, которые могут происходить в организме звезды. Они посоветовали кумиру обратиться к медицинским специалистам и позволять себе больше отдыхать.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:09

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