Эксперты назвали 7 лучших продуктов для профилактики остеопороза
Специалисты составили список из 7 самых лучших продуктов, которые нужно употреблять, чтобы снизить риск развития остеопороза. В статье, опубликованной в зарубежном тематическом издании, сказано: лучше всего для увеличения плотности костной ткани подойдут продукты с большим количеством кальция и витамина D.
Тем не менее, витамин С, а также калий с магнием тоже имеют определенный вклад в профилактике от недуга. Кроме того, не следует воспринимать остеопороз несерьёзно, ведь в ином случае, у человека может повыситься вероятность различных переломов. Капуста и зелень тоже попали в список специалистов. Стоит упомянуть и сладкий картофель из-за богатства магния и калия. Витамин С будет полезен для производства коллагена, а рыба, содержащая кислоты Омега-3, поддержит не только кости, но и сердечно-сосудистую систему.
Среди тех продуктов, от которых лучше отказаться, есть сахар – его стоит заменить на натуральные подсластители вроде чёрной тростниковой патоки. Миндаль и хлопья оказались в списке из-за наличия витаминов и кальция.
Тем не менее, витамин С, а также калий с магнием тоже имеют определенный вклад в профилактике от недуга. Кроме того, не следует воспринимать остеопороз несерьёзно, ведь в ином случае, у человека может повыситься вероятность различных переломов. Капуста и зелень тоже попали в список специалистов. Стоит упомянуть и сладкий картофель из-за богатства магния и калия. Витамин С будет полезен для производства коллагена, а рыба, содержащая кислоты Омега-3, поддержит не только кости, но и сердечно-сосудистую систему.
Среди тех продуктов, от которых лучше отказаться, есть сахар – его стоит заменить на натуральные подсластители вроде чёрной тростниковой патоки. Миндаль и хлопья оказались в списке из-за наличия витаминов и кальция.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:02