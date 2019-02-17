Эксперты назвали 7 лучших продуктов для профилактики остеопороза





Тем не менее, витамин С, а также калий с магнием тоже имеют определенный вклад в профилактике от недуга. Кроме того, не следует воспринимать остеопороз несерьёзно, ведь в ином случае, у человека может повыситься вероятность различных переломов. Капуста и зелень тоже попали в список специалистов. Стоит упомянуть и сладкий картофель из-за богатства магния и калия. Витамин С будет полезен для производства коллагена, а рыба, содержащая кислоты Омега-3, поддержит не только кости, но и сердечно-сосудистую систему.Среди тех продуктов, от которых лучше отказаться, есть сахар – его стоит заменить на натуральные подсластители вроде чёрной тростниковой патоки. Миндаль и хлопья оказались в списке из-за наличия витаминов и кальция.