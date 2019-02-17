АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эксперты назвали 7 лучших продуктов для профилактики остеопороза

Специалисты составили список из 7 самых лучших продуктов, которые нужно употреблять, чтобы снизить риск развития остеопороза. В статье, опубликованной в зарубежном тематическом издании, сказано: лучше всего для увеличения плотности костной ткани подойдут продукты с большим количеством кальция и витамина D.
Эксперты назвали 7 лучших продуктов для профилактики остеопороза

Тем не менее, витамин С, а также калий с магнием тоже имеют определенный вклад в профилактике от недуга. Кроме того, не следует воспринимать остеопороз несерьёзно, ведь в ином случае, у человека может повыситься вероятность различных переломов. Капуста и зелень тоже попали в список специалистов. Стоит упомянуть и сладкий картофель из-за богатства магния и калия. Витамин С будет полезен для производства коллагена, а рыба, содержащая кислоты Омега-3, поддержит не только кости, но и сердечно-сосудистую систему.

Среди тех продуктов, от которых лучше отказаться, есть сахар – его стоит заменить на натуральные подсластители вроде чёрной тростниковой патоки. Миндаль и хлопья оказались в списке из-за наличия витаминов и кальция.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Цвет настроения»: Вера Брежнева
Эксперты назвали 7 лучших продуктов для
Иван Ургант боится быть неинтересным
Военный эксперт: Любой вооруженный
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro не
Светлана Лобода напугала поклонников
Дизайнер создал концепт премиального
Медики назвали шесть сжигающих жир на
В Ленинградской области пассажир рейса
В Башкирии пьяный водитель насмерть
Ирина Толмацкая: Дэцл скончался
В Сети появилось видео нового
В Индии мужчина содрал кожу с 4-летней
Юлия Ковальчук показала в Instagram
Лучше Весты»: Эксперт оценил
Адвокат Сергей Жорин посоветовал
Ляйсан Утяшева учится познавать и
В Сеть попали качественные рендеры Vivo
Названы способы сделать кофе вкуснее и
Анастасия Волочкова заявила, что
Военный эксперт прокомментировал
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных
В Небе Израиля очевидцы увидели
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым
Украинский депутат Сергей Каплин
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал
Ученые: Летом Европа может превратиться
Ученые назвали самую полезную диету для
Светлана Пермякова отмечает 47-ой день
Битва флагманов: Эксперты сравнили
Просмотреть все новости