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Медики назвали шесть сжигающих жир на животе продуктов

Медики провели исследование и выяснили, что сжечь жир на животе помогут шесть продуктов. Результаты опубликованы в зарубежном издании BMC Medicine.
Медики назвали шесть сжигающих жир на животе продуктов

Жировые отложения на животе несут в себе опасность для жизненно важных органов человека, поэтому от них следует избавляться. Медики назвали продукты, которые помогут сжечь лишние отложения в этой области. Как оказалось, это пища, где содержится большое количество белка: миндаль, бобы, запеченные в духовке, красная чечевица, куриные яйца, тунец и куриная грудка. Именно белок способен снизить аппетит на 60% за счет того, что ускоряет метаболизм.

Чтобы данная диета оказалась максимально эффективной, диетологи рекомендуют не употреблять газированные напитки и дополнить рацион клетчаткой. Быстрые углеводы также не способствуют снижению веса. Параллельно с этим стоит заняться спортом, например, записаться в бассейн или много ходить.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:41

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