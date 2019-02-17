Медики назвали шесть сжигающих жир на животе продуктов





Жировые отложения на животе несут в себе опасность для жизненно важных органов человека, поэтому от них следует избавляться. Медики назвали продукты, которые помогут сжечь лишние отложения в этой области. Как оказалось, это пища, где содержится большое количество белка: миндаль, бобы, запеченные в духовке, красная чечевица, куриные яйца, тунец и куриная грудка. Именно белок способен снизить аппетит на 60% за счет того, что ускоряет метаболизм.Чтобы данная диета оказалась максимально эффективной, диетологи рекомендуют не употреблять газированные напитки и дополнить рацион клетчаткой. Быстрые углеводы также не способствуют снижению веса. Параллельно с этим стоит заняться спортом, например, записаться в бассейн или много ходить.