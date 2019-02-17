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В Сети появилось видео нового китайского смартфона ELEPHONE A6 Mini

В Сети появилось видео, на котором показана новая версия китайского смартфона ELEPHONE A6 Mini. Устройство должны представить в небесно-голубой, черной, золотистой расцветках. Также будет иметь место градиентная версия со стеклом Lumia.
В Сети появилось видео нового китайского смартфона ELEPHONE A6 Mini

Версия A6 Mini выступит первым устройством, принадлежащим к бюджетному классу. Модель имеет каплевидный вырез на экране, а также хорошие характеристики. Аппарат работает на базе процессора MT6761 с оперативной памятью на 4 ГБ, объем встроенной памяти - 32 ГБ. Устройство с 5,71-дюймовым экраном получило фронтальную камеру на 16 Мп и основную камеру на 16/2 Мп. Автономная работа модели обеспечивается аккумуляторной батарей на 3180 мАч. Управление осуществляет «операционка» Android девятой генерации. Сканер дактилоскопии в устройстве размещается на боковой грани.

По мнению экспертов, смартфон в случае «правильно» установленной цены может стать успешным в рамках рынка бюджетных версий. В данном случае интересный дизайн и современные характеристики привлекут покупателей. Согласно предположениям, новая модель должна быть представлена уже 25 февраля.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:13

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