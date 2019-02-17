Ляйсан Утяшева учится познавать и понимать себя, когда дети в саду и она одна

Подписывая новую фотографию, супруга шоумена Павла Воли призналась, что считает: каждая женщина владеет различными колоссальными качествами, однако не все умеют ими пользоваться. Утяшева призналась фолловерам: разобраться в своих возможностях очень тяжело. Для того, чтобы сделать это, она устраивает себе дни тишины, которые помогают познать и понять себя. Знаменитость отмечает, что услышать себя может каждая женщина, однако это не всегда происходит с первого раза.Спортсменка сообщила, что первое время в отсутствие дома наследников Роберта и Софии она чувствовала себя странно. Постоянно пыталась занять чем-то руки и тянулась к мобильному телефону. Знаменитость написала, что некоторые ее знакомые «заедают» тишину в доме или занимаются еще какими-то вещами, которые потом пагубно сказываются на состоянии здоровья. Звезда уверена, что всему этому виной рамки, в которые женщины сами загнали себя.По мнению спортсменки, постоянный шум очень мешает, это приводит к тому, что большое количество женщин оказываются неготовыми к тишине, которая появилась внезапно. В таких ситуациях Утяшева советует пытаться услышать себя.