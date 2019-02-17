В Сеть попали качественные рендеры Vivo V15 Pro
Не так давно в Сеть попали рендеры предполагаемого смартфона от китайской компании Vivo, презентация которого намечена на 20 февраля текущего года. Новинка будет носить название Vivo V15 Pro и получит выдвижную фронтальную камеру, расположенную на верхней части корпуса.
Судя по изображениям рендеров Vivo V15 Pro, новинка будет выпущена в двух цветовых вариациях. Также ожидается, что одна из трех основных камер получит 48-пиксельный модуль и стандартный разъем для наушников на 3,5 миллиметра.
Вероятнее всего, за работу Vivo V15 Pro будет отвечать однокристальный чипсет от Qualcomm Snapdragon 675. Также сообщается, что оперативная память окажется не менее 6 ГБ.
Судя по изображениям рендеров Vivo V15 Pro, новинка будет выпущена в двух цветовых вариациях. Также ожидается, что одна из трех основных камер получит 48-пиксельный модуль и стандартный разъем для наушников на 3,5 миллиметра.
Вероятнее всего, за работу Vivo V15 Pro будет отвечать однокристальный чипсет от Qualcomm Snapdragon 675. Также сообщается, что оперативная память окажется не менее 6 ГБ.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:31