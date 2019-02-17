АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Анастасия Волочкова заявила, что пыталась спасти Ксению Собчак от наркозависимости

Скандально-известная российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как когда-то дружила с бывшей телеведущей «Дома-2» Ксенией Собчак.
Анастасия Волочкова заявила, что пыталась спасти Ксению Собчак от наркозависимости

Не секрет, что несколько лет назад Собчак и Волочкова считались лучшими приятельницами. Впрочем, на данный момент их взаимоотношения настолько сильно испорчены, что знаменитости буквально «ненавидят» друг друга.

По словам Анастасии, Ксения завидует ей, ведь она после беременности не только очень быстро вернула свои прежние формы, но и по-прежнему пользуется своим громким именем, которое помогает ей привлекать к своей персоне внимание, при этом не участвуя в различных скандалах.

Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с Волочковой, в котором балерина откровенно поведала о ссоре с Собчак. Отметим, что большинство поклонников знаменитостей долгое время были уверены, что поругались подруги из-за мужчины, которого якобы Анастасия увела у Ксении.
Анастасия Волочкова заявила, что пыталась спасти Ксению Собчак от наркозависимости

Только вот балерина заявила, что все было совершенно по-другому, пишет telegramma.pro. Оказывается, что родительница Собчак попросила ее подругу помочь ей спасти ее наследницу, на которую очень плохо влиял ее сожитель. По словам Анастасии, мужчина Ксении «подсадил» ее на горячительные напитки, а также на запрещенные вещества.

Также балерина сообщила, что они с матерью тележурналистки придумали некий план, который должен был помочь Собчак «вернуться к нормальному поведению».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы способы сделать кофе вкуснее и
Анастасия Волочкова заявила, что
Военный эксперт прокомментировал
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных
В Небе Израиля очевидцы увидели
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым
Украинский депутат Сергей Каплин
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал
Ученые: Летом Европа может превратиться
Ученые назвали самую полезную диету для
Светлана Пермякова отмечает 47-ой день
Битва флагманов: Эксперты сравнили
Илон Маск назвал результаты
Xiaomi работает над всплывающей камерой
Юлию Барановскую раскритиковали за
Новый игровой смартфон третьей
Анастасия Квитко показала подтянутые
Ученые опубликовали ТОП-10 развенчанных
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова
Игорь Николаев похвастался совместным
Ученые: Обнаружена новая угроза для
Ученые: Сон с открытым ртом повышает
Настасья Самбурская в подростковом
Лиам Хемсворт рассказал, как решился
Ученые смогли доказать смертельную
Журналисты США советуют играть в Metro:
Юлия Проскурякова не стесняется
В Сети появился официальный рендер
Дмитрий Шепелев пока не готов жениться
Cupra покажет в Женеве самостоятельный
Просмотреть все новости