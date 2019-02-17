Анастасия Волочкова заявила, что пыталась спасти Ксению Собчак от наркозависимости
Скандально-известная российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как когда-то дружила с бывшей телеведущей «Дома-2» Ксенией Собчак.
Не секрет, что несколько лет назад Собчак и Волочкова считались лучшими приятельницами. Впрочем, на данный момент их взаимоотношения настолько сильно испорчены, что знаменитости буквально «ненавидят» друг друга.
По словам Анастасии, Ксения завидует ей, ведь она после беременности не только очень быстро вернула свои прежние формы, но и по-прежнему пользуется своим громким именем, которое помогает ей привлекать к своей персоне внимание, при этом не участвуя в различных скандалах.
Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с Волочковой, в котором балерина откровенно поведала о ссоре с Собчак. Отметим, что большинство поклонников знаменитостей долгое время были уверены, что поругались подруги из-за мужчины, которого якобы Анастасия увела у Ксении.
Только вот балерина заявила, что все было совершенно по-другому, пишет telegramma.pro. Оказывается, что родительница Собчак попросила ее подругу помочь ей спасти ее наследницу, на которую очень плохо влиял ее сожитель. По словам Анастасии, мужчина Ксении «подсадил» ее на горячительные напитки, а также на запрещенные вещества.
Также балерина сообщила, что они с матерью тележурналистки придумали некий план, который должен был помочь Собчак «вернуться к нормальному поведению».
Не секрет, что несколько лет назад Собчак и Волочкова считались лучшими приятельницами. Впрочем, на данный момент их взаимоотношения настолько сильно испорчены, что знаменитости буквально «ненавидят» друг друга.
По словам Анастасии, Ксения завидует ей, ведь она после беременности не только очень быстро вернула свои прежние формы, но и по-прежнему пользуется своим громким именем, которое помогает ей привлекать к своей персоне внимание, при этом не участвуя в различных скандалах.
Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с Волочковой, в котором балерина откровенно поведала о ссоре с Собчак. Отметим, что большинство поклонников знаменитостей долгое время были уверены, что поругались подруги из-за мужчины, которого якобы Анастасия увела у Ксении.
Только вот балерина заявила, что все было совершенно по-другому, пишет telegramma.pro. Оказывается, что родительница Собчак попросила ее подругу помочь ей спасти ее наследницу, на которую очень плохо влиял ее сожитель. По словам Анастасии, мужчина Ксении «подсадил» ее на горячительные напитки, а также на запрещенные вещества.
Также балерина сообщила, что они с матерью тележурналистки придумали некий план, который должен был помочь Собчак «вернуться к нормальному поведению».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03