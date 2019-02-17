Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных авто дешевле 500 тысяч рублей





Лидерскую позицию рейтинга заняло авто Renault Logan второго поколения. В базовой комплекции мотор dCi, имеющий мощность 84 лошадиные силы, а также механическую трансмиссию. Такую модель можно приобрести на вторичном рынке примерно за 400 тысяч рублей. Второе место закрепилось за машиной УАЗ «Патриот» первого поколения, который можно купить за 450 тысяч рублей. Характеристиками этого авто являются двигатель объемом 2,2 литра, мощность 113 лошадиных сил и МКПП. Закрывает первую тройку транспортное средство Suzuki Swift. В его подкапотном пространстве расположен мотор с объемом 1,3 литра и силовой мощностью 75 «лошадей».Четвертое место списка досталось Peugeot 408 в версии с двигателем на 1,6 литра и 112 лошадиных сил. Заключающим в ТОП-5 оказался автомобиль модели Demio от всемирно известного бренда Mazda. Разработчики оснастили его дизельным турбированным мотором и автоматической коробкой передач.