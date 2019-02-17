АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных авто дешевле 500 тысяч рублей

Специалисты опубликовали ТОП-5 автомобилей, имеющих дизельный двигатель и ценник, не превышающий 500 тысяч рублей. Список составили из моделей транспортных средств, которые не достигли трехлетнего возраста.
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных авто дешевле 500 тысяч рублей

Лидерскую позицию рейтинга заняло авто Renault Logan второго поколения. В базовой комплекции мотор dCi, имеющий мощность 84 лошадиные силы, а также механическую трансмиссию. Такую модель можно приобрести на вторичном рынке примерно за 400 тысяч рублей. Второе место закрепилось за машиной УАЗ «Патриот» первого поколения, который можно купить за 450 тысяч рублей. Характеристиками этого авто являются двигатель объемом 2,2 литра, мощность 113 лошадиных сил и МКПП. Закрывает первую тройку транспортное средство Suzuki Swift. В его подкапотном пространстве расположен мотор с объемом 1,3 литра и силовой мощностью 75 «лошадей».

Четвертое место списка досталось Peugeot 408 в версии с двигателем на 1,6 литра и 112 лошадиных сил. Заключающим в ТОП-5 оказался автомобиль модели Demio от всемирно известного бренда Mazda. Разработчики оснастили его дизельным турбированным мотором и автоматической коробкой передач.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы способы сделать кофе вкуснее и
Анастасия Волочкова заявила, что
Военный эксперт прокомментировал
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных
В Небе Израиля очевидцы увидели
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым
Украинский депутат Сергей Каплин
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал
Ученые: Летом Европа может превратиться
Ученые назвали самую полезную диету для
Светлана Пермякова отмечает 47-ой день
Битва флагманов: Эксперты сравнили
Илон Маск назвал результаты
Xiaomi работает над всплывающей камерой
Юлию Барановскую раскритиковали за
Новый игровой смартфон третьей
Анастасия Квитко показала подтянутые
Ученые опубликовали ТОП-10 развенчанных
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова
Игорь Николаев похвастался совместным
Ученые: Обнаружена новая угроза для
Ученые: Сон с открытым ртом повышает
Настасья Самбурская в подростковом
Лиам Хемсворт рассказал, как решился
Ученые смогли доказать смертельную
Журналисты США советуют играть в Metro:
Юлия Проскурякова не стесняется
В Сети появился официальный рендер
Дмитрий Шепелев пока не готов жениться
Cupra покажет в Женеве самостоятельный
Просмотреть все новости