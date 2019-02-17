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Военный эксперт прокомментировал испытания танка версии Т-90МС

Военный эксперт дал комментарий по испытаниям танка версии Т-90МС. По словам Игоря Коротченко, новинку должны на вооружение поставить в 2019 году.
Военный эксперт прокомментировал испытания танка версии Т-90МС

Представители компании «Уралвагонзавод» в рамках форума «Армия» в позапрошлом году подписали соглашение с российским Минобороны, подразумевающее создание танка с ЕСУ Т3. Новая боевая машина представляет собой технику, которая стала ответом отечественных инженеров на ряд современных вызовов. Танк планируют представить в рамках выставки в Абу-Даби на территории ОАЭ в период 17 – 21 февраля.

Боевая машина версии T-90MC имеет улучшенные характеристики, новую систему контроля и обнаружения, датчики управление огнем. Новые элементы сделали боевую машину конкурентоспособной.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53

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