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В Небе Израиля очевидцы увидели светящуюся зеленым светом «свастику»

Жители города Нетания стали очевидцами движения неизвестного объекта в небе, который имел форму, схожую с трикселионом, и светился зеленым светом. Многие сравнили фигуру со «свастикой».
В Небе Израиля очевидцы увидели светящуюся зеленым светом «свастику»

Трикселион является древним символическим знаком, у которого три бегущие ноги, выходящие из единой точки. Также многие называют его «глазом богов», которые именно так смотрят на земных обитателей сверху вниз. На сегодняшний день этот знак можно увидеть на флагах некоторых государств.

Увиденную «свастику», летящую по небу над Израилем, очевидцы успели запечатлеть на камеру. К слову, позапрошлой осенью похожий объект увидели очевидцы, которые спускались на парашюте.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:25

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