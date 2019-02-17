АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Украинский депутат Сергей Каплин перепутал свои предвыборные обещания с программой Адольфа Гитлера

Сергей Каплин, являющийся лидером социал-демократов, а также кандидатом на пост украинского главы, перепутал ряд предвыборных своих обещаний с представленной в 1920 году программой Адольфа Гитлера. Это случилось в рамках прямого эфира "Пятого канала".
Украинский депутат Сергей Каплин перепутал свои предвыборные обещания с программой Адольфа Гитлера

Комментируя данный случай, Гудименко заметил, что он на телешоу, дискутируя о предложенной программе Каплина, стал зачитывать политическому деятелю определённые пункты программы НСДАП. Депутат, ничего не замечая, начал её комментировать непосредственно как свою, оспаривать и защищать. Каплин озвучил, как по данным пунктам будут приниматься законы. Журналист через 20 минут сообщил украинскому депутату, что он защищал тезисы, которые выдвинул немецкий диктатор около ста лет назад. Гудименко в итоге обвинил Каплина, заявив, что он не знаком с собственной политической программой. Между тем, кандидат в украинские президенты не особо этому смутился. Не согласившись с мнением ведущего телепрограммы, он заявил, что немного спутал определённые пункты программы, так как они схожи с теми, что когда-то выдвигались Гитлером.

Гудименко считает, что следует провести ещё ряд таких экспериментов с прочими кандидатами. Он считает, что среди потенциальных претендентов на президентский пост "каждый третий" не вычитывал свою предлагаемую предвыборную программу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы способы сделать кофе вкуснее и
Анастасия Волочкова заявила, что
Военный эксперт прокомментировал
Опубликован ТОП-5 трехлетних дизельных
В Небе Израиля очевидцы увидели
Ученые: Фасоль является лучшим дешевым
Украинский депутат Сергей Каплин
Алла Сурикова: Сергей Юрский предсказал
Ученые: Летом Европа может превратиться
Ученые назвали самую полезную диету для
Светлана Пермякова отмечает 47-ой день
Битва флагманов: Эксперты сравнили
Илон Маск назвал результаты
Xiaomi работает над всплывающей камерой
Юлию Барановскую раскритиковали за
Новый игровой смартфон третьей
Анастасия Квитко показала подтянутые
Ученые опубликовали ТОП-10 развенчанных
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова
Игорь Николаев похвастался совместным
Ученые: Обнаружена новая угроза для
Ученые: Сон с открытым ртом повышает
Настасья Самбурская в подростковом
Лиам Хемсворт рассказал, как решился
Ученые смогли доказать смертельную
Журналисты США советуют играть в Metro:
Юлия Проскурякова не стесняется
В Сети появился официальный рендер
Дмитрий Шепелев пока не готов жениться
Cupra покажет в Женеве самостоятельный
Просмотреть все новости