Украинский депутат Сергей Каплин перепутал свои предвыборные обещания с программой Адольфа Гитлера





Комментируя данный случай, Гудименко заметил, что он на телешоу, дискутируя о предложенной программе Каплина, стал зачитывать политическому деятелю определённые пункты программы НСДАП. Депутат, ничего не замечая, начал её комментировать непосредственно как свою, оспаривать и защищать. Каплин озвучил, как по данным пунктам будут приниматься законы. Журналист через 20 минут сообщил украинскому депутату, что он защищал тезисы, которые выдвинул немецкий диктатор около ста лет назад. Гудименко в итоге обвинил Каплина, заявив, что он не знаком с собственной политической программой. Между тем, кандидат в украинские президенты не особо этому смутился. Не согласившись с мнением ведущего телепрограммы, он заявил, что немного спутал определённые пункты программы, так как они схожи с теми, что когда-то выдвигались Гитлером.Гудименко считает, что следует провести ещё ряд таких экспериментов с прочими кандидатами. Он считает, что среди потенциальных претендентов на президентский пост "каждый третий" не вычитывал свою предлагаемую предвыборную программу.