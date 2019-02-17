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Ученые назвали самую полезную диету для похудения

Ученые Университета Лестера рассказали о самой полезной диете для похудения. Речь идёт о так называемой «крестьянской диете».
Ученые назвали самую полезную диету для похудения

Такой тип питания раньше был свойственным для бедных жителей из сёл. По словам учёных, он наиболее благоприятно воздействовал на здоровье, помогая выживать людям в различных сложных условиях. Такой рацион обеспечивал максимальное сохранение человеческого здоровья, стройности, продление жизни. В свою очередь вынужденная диета деревенского небогатого населения похожа на современную средиземноморскую диету. По словам учёных, рацион крестьян раньше был связан с оплатой труда, которую осуществляли не в денежном эквиваленте, а в продуктах. В то время самыми распространенными блюдами являлась овсяная каша, рыба (речная), картофельный пирог. Людьми в пищу употреблялось много сырных продуктов, чечевицы, капусты, бобов.

По мнению научных деятелей, для современного человека также оптимальной диетой является употребление свежих овощей, зерновых, молока, рыбы, грибов, небольшого количества мяса. Данный рацион поможет оставаться стройным, продлить жизнь. Но вначале современным людям следует проконсультироваться у медицинского специалиста.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15

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