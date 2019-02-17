Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9





Apple iPhone Xs Max является телефоном с самым красивым дизайном и лучшим качеством сборки. Он поставляется с рамой из нержавеющей стали вместо простого алюминия. Потому эксперты назвали его флагманом 2018 года с лучшим дизайном.iPhone Xs Max также оснащен лучшим дисплеем на рынке смартфонов, несмотря на то, что его панель Super AMOLED была произведена Samsung. Он поддерживает технологию Dolby Vision, обладает потрясающей цветовой гаммой и частотой обновления 120 Гц, что замечательно для игр. Он даже совместим с HDR10, поддерживает 3D Touch, True Tone и имеет высокое разрешение 2K. Однако у Samsung Galaxy Note 9 есть поддержка S Pen, позволяющая управлять им отдаленно через bluetooth.Благодаря замечательной оптимизации iOS, iPhone Xs Max является самым быстрым и самым стабильным смартфоном в мире, и он превосходит все Android-устройства, выпущенные до сих пор. Второе место занимает Huawei Mate 20 Pro, который выпускает первый в мире 7-нм чипсет Kirin 980 и очень хорошо оптимизированный EMUI. Samsung Galaxy Note 9 имеет SoC от предыдущего поколения и все еще поставляется с Oreo из коробки (с возможностью обновления до Pie), но у него больше встроенной памяти, чем у Huawei Mate 20 Pro в его самой дорогой версии (512 ГБ).Huawei Mate 20 Pro оснащен трехкамерной камерой на задней панели с основным датчиком 40 МП, сверхширокоугольным объективом 20 МП и телеобъективом 8 МП с 5-кратным оптическим зумом. Этот телефон в настоящее время не имеет конкурентов. Но iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9 по-прежнему считаются одними из лучших камерофонов. Последний даже поставляется с лучшей камерой для селфи, чем Huawei Mate 20 Pro, с более яркой апертурой и более высокой производительностью при слабом освещении.Huawei Mate 20 Pro оснащен самой большой батареей, но Samsung удалось оптимизировать Galaxy Note 9 еще лучше. У iPhone Xs Max среднее время автономной работы, поэтому он не превосходит конкурентов по автономности.Цена iPhone Xs Max составляет от 1249 евро, в то время как Samsung Galaxy Note 9 и Huawei Mate 20 Pro можно найти по цене около 900 долларов. В этом сравнении нет явного победителя, выбор зависит от потребностей пользователя. Если интересует лучшая камера, можно купить Huawei Mate 20 Pro, если лучший дизайн, дисплей и производительность - iPhone Xs Max. Samsung Galaxy Note 9 из-за S Pen также очень удобен в плане производительности и более доступен по цене.