Светлана Пермякова отмечает 47-ой день рождения





Родилась теледива в обычной семье жителей города Пермь. Окончив школу, будущая артистка вступила в Пермский государственный институт искусства и культуры. Получив первое образование, артистка четыре года сотрудничала с Лысьвенским драмтеатром. Далее последовало обучение в Пермском ТЮЗе. Известность актрисе принесла игра в Клубе веселых и находчивых. Выступая за команду «Парма», знаменитость попала в Высшую лигу КВН и на телевидение.Благодаря игре в КВН Пермякову пригласили стать радиоведущей, а позже и в телепрограмму музыкального канала RU.TV «Три рубля». Актриса запомнилась зрителям с первых своих киноролей, однако популярность пришла к ней с ролью старшей медсестры в телесериале «Интерны». Любовь Скрябина в исполнении Светланы Пермяковой завоевала любовь миллионов поклонников.На сегодняшний день артистка является одной из самых востребованных представительниц российского шоу-бизнеса. Актриса получила награду «Волшебная кулиса», а также звание лауреата многих творческих премий.