Светлана Пермякова отмечает 47-ой день рождения
Всегда активная Светлана Пермякова, которая является актрисой театра и кино, участницей команды «Парма» в известной программе КВН, диджеем на радиостанции «Пионер FM» и ведущей телеканала «Россия-1», празднует свой день рождения. Сегодня, 17 февраля, любимица многих телезрителей отмечает 47-летие.
Родилась теледива в обычной семье жителей города Пермь. Окончив школу, будущая артистка вступила в Пермский государственный институт искусства и культуры. Получив первое образование, артистка четыре года сотрудничала с Лысьвенским драмтеатром. Далее последовало обучение в Пермском ТЮЗе. Известность актрисе принесла игра в Клубе веселых и находчивых. Выступая за команду «Парма», знаменитость попала в Высшую лигу КВН и на телевидение.
Благодаря игре в КВН Пермякову пригласили стать радиоведущей, а позже и в телепрограмму музыкального канала RU.TV «Три рубля». Актриса запомнилась зрителям с первых своих киноролей, однако популярность пришла к ней с ролью старшей медсестры в телесериале «Интерны». Любовь Скрябина в исполнении Светланы Пермяковой завоевала любовь миллионов поклонников.
На сегодняшний день артистка является одной из самых востребованных представительниц российского шоу-бизнеса. Актриса получила награду «Волшебная кулиса», а также звание лауреата многих творческих премий.
Родилась теледива в обычной семье жителей города Пермь. Окончив школу, будущая артистка вступила в Пермский государственный институт искусства и культуры. Получив первое образование, артистка четыре года сотрудничала с Лысьвенским драмтеатром. Далее последовало обучение в Пермском ТЮЗе. Известность актрисе принесла игра в Клубе веселых и находчивых. Выступая за команду «Парма», знаменитость попала в Высшую лигу КВН и на телевидение.
Благодаря игре в КВН Пермякову пригласили стать радиоведущей, а позже и в телепрограмму музыкального канала RU.TV «Три рубля». Актриса запомнилась зрителям с первых своих киноролей, однако популярность пришла к ней с ролью старшей медсестры в телесериале «Интерны». Любовь Скрябина в исполнении Светланы Пермяковой завоевала любовь миллионов поклонников.
На сегодняшний день артистка является одной из самых востребованных представительниц российского шоу-бизнеса. Актриса получила награду «Волшебная кулиса», а также звание лауреата многих творческих премий.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:01