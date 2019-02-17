Xiaomi работает над всплывающей камерой для смартфона
Компания Xiaomi может в скором времени представить смартфон с всплывающей камерой. Об этом рассказал директор по продукции компании Xiaomi Ван Тенг Томас в своем интервью. Специалист подчеркнул, что дизайн - это компромисс, он нужен всем, и у Xiaomi он тоже будет.
При этом Ван Тенг Томас добавил, что инновации будут зависеть от необходимости дизайна. Следует отметить, что Mi Mix 3, выпущенный в прошлом году, был первым смартфоном Xiaomi с дизайном слайдера. Кроме того, Xiaomi, как говорят инсайдеры, подала заявку на патент на дизайн всплывающей камеры еще в 2015 году.
Однако эксперты считают, что пока компания Xiaomi не будет внедрять всплывающую камеру в смартфоны, пока данная тенденция не станет достаточно популярной среди покупателей.
При этом Ван Тенг Томас добавил, что инновации будут зависеть от необходимости дизайна. Следует отметить, что Mi Mix 3, выпущенный в прошлом году, был первым смартфоном Xiaomi с дизайном слайдера. Кроме того, Xiaomi, как говорят инсайдеры, подала заявку на патент на дизайн всплывающей камеры еще в 2015 году.
Однако эксперты считают, что пока компания Xiaomi не будет внедрять всплывающую камеру в смартфоны, пока данная тенденция не станет достаточно популярной среди покупателей.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:23