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Xiaomi работает над всплывающей камерой для смартфона

Компания Xiaomi может в скором времени представить смартфон с всплывающей камерой. Об этом рассказал директор по продукции компании Xiaomi Ван Тенг Томас в своем интервью. Специалист подчеркнул, что дизайн - это компромисс, он нужен всем, и у Xiaomi он тоже будет.
Xiaomi работает над всплывающей камерой для смартфона

При этом Ван Тенг Томас добавил, что инновации будут зависеть от необходимости дизайна. Следует отметить, что Mi Mix 3, выпущенный в прошлом году, был первым смартфоном Xiaomi с дизайном слайдера. Кроме того, Xiaomi, как говорят инсайдеры, подала заявку на патент на дизайн всплывающей камеры еще в 2015 году.

Однако эксперты считают, что пока компания Xiaomi не будет внедрять всплывающую камеру в смартфоны, пока данная тенденция не станет достаточно популярной среди покупателей.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:23

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