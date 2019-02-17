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Илон Маск назвал результаты исследований по искусственному интеллекту слишком опасными

Илон Маск не захотел публиковать результаты проведённых исследований, связанных с искусственным интеллектом. По его словам, они несут большую опасность.
Илон Маск назвал результаты исследований по искусственному интеллекту слишком опасными

Раньше исследовательской группой Open Al было заявлено о создании механизма, способного из простых заголовков генерировать новости. Руководство проектов, касающихся развития ИИ, поддерживаемое Маском, не готово в настоящее время провести публикацию результатов проведённых исследований. Исследователи не уверены, что данные начинания в итоге будут использоваться в мирных целях. В свою очередь программой GPT-2 успешно уже был «написан» материал из 9-ти параграфов. Для него основой стала выдуманная инструкция на две строчки, посвящённая ловле единорогов.

Илон Маск на сегодняшний день с большой осторожностью относится к данному проекту. Ещё в начале исследований он предположил, что человечество получит диктатора в лице ИИ и не сможет освободиться в итоге из-под его власти.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:35

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