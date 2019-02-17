Илон Маск назвал результаты исследований по искусственному интеллекту слишком опасными





Раньше исследовательской группой Open Al было заявлено о создании механизма, способного из простых заголовков генерировать новости. Руководство проектов, касающихся развития ИИ, поддерживаемое Маском, не готово в настоящее время провести публикацию результатов проведённых исследований. Исследователи не уверены, что данные начинания в итоге будут использоваться в мирных целях. В свою очередь программой GPT-2 успешно уже был «написан» материал из 9-ти параграфов. Для него основой стала выдуманная инструкция на две строчки, посвящённая ловле единорогов.Илон Маск на сегодняшний день с большой осторожностью относится к данному проекту. Ещё в начале исследований он предположил, что человечество получит диктатора в лице ИИ и не сможет освободиться в итоге из-под его власти.