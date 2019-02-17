Новый игровой смартфон третьей генерации Xiaomi Black Shark получит чипсет Snapdragon 855





Главным инженером Xiaomi было заявлено, что для производства чипсета Snapdragon 855 требуется масса ресурсов. Вследствие этого SoC сначала будет очень дефицитной. Между тем, компанией уже была зарезервирована платформа для версии Xiaomi Mi 9, а также игрового современного смартфона модификации Black Shark третьей генерации. Фирма также участвовала в разработках современной платформы вместе с компанией Qualcomm. Из этого следует, что следующая модификация BlackShark может быть наделена новейшей флагманской однокристальной системой Qualcomm.Согласно предварительным данным, устройство носит название BlackShark Skywalker. Модель должны анонсировать уже в марте либо апреле месяце.