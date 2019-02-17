Юлию Барановскую раскритиковали за необычный наряд с дырками

Николаева заявила, что выбранный ведущей Первого канала красный длинный свитер с огромными дырками совершенно ей не идет. Эксперт поддала критике образ Барановской, который ранее вызвал бурные обсуждения в Сети.Стилист предположила, что знаменитость решила вернуть в моду выпущенные несколько лет назад свитера с дырками, которые удивляли не только своим видом, но и стоимостью. Николаева говорит о том, что данный стиль еще «жив», хотя перешел в моду субкультур. Специалист считает, что подобный стиль совершенно не подходит для теледивы. Он полнит ее и выглядит странно.Анастасия Николаева отметила макияж Юлии Барановской. Эксперт похвалила звезду за выбор неброского и естественного мэйкапа, а также за ее ухоженные и сияющие волосы.