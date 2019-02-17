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Юлию Барановскую раскритиковали за необычный наряд с дырками

Телеведущую Юлию Барановскую и коллеги, и поклонники раскритиковали за ее необычный наряд с дырками, который она выбрала для посещения столичного кинотеатра. Свой комментарий по данному случаю дала Анастасия Николаева ведущий стилист студии «Dajmur».
Юлию Барановскую раскритиковали за необычный наряд с дырками

Николаева заявила, что выбранный ведущей Первого канала красный длинный свитер с огромными дырками совершенно ей не идет. Эксперт поддала критике образ Барановской, который ранее вызвал бурные обсуждения в Сети.

Стилист предположила, что знаменитость решила вернуть в моду выпущенные несколько лет назад свитера с дырками, которые удивляли не только своим видом, но и стоимостью. Николаева говорит о том, что данный стиль еще «жив», хотя перешел в моду субкультур. Специалист считает, что подобный стиль совершенно не подходит для теледивы. Он полнит ее и выглядит странно.

Анастасия Николаева отметила макияж Юлии Барановской. Эксперт похвалила звезду за выбор неброского и естественного мэйкапа, а также за ее ухоженные и сияющие волосы.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:08

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