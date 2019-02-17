Анастасия Квитко показала подтянутые ягодицы в желтом бикини
Модель Анастасия Квитко проживает в США и часто радует своих поклонников "горячими" снимками с минимумом одежды. На последнем кадре красотка продемонстрировала подтянутые ягодицы, одев сексуальный купальник бикини.
На кадре Анастасия Квитко стоит спиной к камере, лишь слегка повернув голову. Одну ногу модель приподняла, чтобы в очередной раз продемонстрировать фанатам свои соблазнительные формы. Девушку не раз критиковали за применение пластических операций, однако она продолжает отрицать факт хирургического вмешательства, указывая на то, что добиться такого потрясающего результата ей помогли физические занятия и правильное питание.
Последний снимок Анастасии Квитко также не остался без внимания, за считанные часы он собрал множество комментариев и лайков, поклонники в очередной раз восхитились необычной фигурой модели.
На кадре Анастасия Квитко стоит спиной к камере, лишь слегка повернув голову. Одну ногу модель приподняла, чтобы в очередной раз продемонстрировать фанатам свои соблазнительные формы. Девушку не раз критиковали за применение пластических операций, однако она продолжает отрицать факт хирургического вмешательства, указывая на то, что добиться такого потрясающего результата ей помогли физические занятия и правильное питание.
Последний снимок Анастасии Квитко также не остался без внимания, за считанные часы он собрал множество комментариев и лайков, поклонники в очередной раз восхитились необычной фигурой модели.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:42