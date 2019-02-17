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Звезда "Дома-2" Марина Африкантова поправилась на телепроекте

Марина Африкантова снова набрала лишние килограммы, особенно это стало заметно по последним эфирам. Девушка ранее сама говорила о том, что первое, что поправляется - это её щёки.
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова поправилась на телепроекте

Главная блондинка телепроекта очень быстро набирает, поэтому старается всегда быть в тонусе и заниматься спортом. В то время, когда девушка встречалась с Егором Холявиным, она изрядно потолстела. Ей пришлось даже на время уйти за ворота, чтобы привести себя в порядок.

На последнем лобном месте телепроекта обсуждалась "чёрная метка", которая досталась девушке. Соответственно Марина была под прицелами всех камеры, именно тогда стало понятно, что Африкантова снова расслабилась и не удержалась от вкусняшек.

На "Доме-2" девушка строит семью с Романом Капаклы, которого прозвали "супер пресс".
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова поправилась на телепроекте

И правда парень очень следит за своим внешним видом, постоянно посещает спортзал и не переедает. Часто он привлекает к тренировкам и свою девушку Марину Африкантову.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:26

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