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Ученые: Обнаружена новая угроза для Земли

В Сеть попало видео, которое запечатлело большую опасность для жизни планеты Земля. Ученые уверены, что это звезда Немезида, существование которой до конца не подтверждено.
Ученые: Обнаружена новая угроза для Земли

Находясь в самолете, мужчина записал видеоролик с видом, который он наблюдал в иллюминатор. На запись попал большой яркий шар, изначально очевидец подумал, что увидел планету-убийцу Нибиру. После того, как специалисты изучили видео, они пришли к выводу, что данный объект не является планетой X. По мнению ученых, это звезда, имеющая название Немезида. Считается, что именно она является причиной, которая привела к массовому вымиранию биологических видов, проживавших на Земле. Такие апокалипсисы повторяются каждые 26 миллионов лет.

Отметим, что существование этой звезды полностью не доказано, что приводит к тому, что ученые не могут назвать ее класс. Некоторые специалисты уверены, что радиус Немезиды в десять раз больше, чем у Солнца. Такие предположения приводят к выводам, что загадочная звезда может снова уничтожить все живое на Земле.

Большое количество экспертов говорит о том, что на всех фотоснимках Нибиру на самом деле изображена Немезида.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:17

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