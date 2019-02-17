Ученые: Обнаружена новая угроза для Земли





Находясь в самолете, мужчина записал видеоролик с видом, который он наблюдал в иллюминатор. На запись попал большой яркий шар, изначально очевидец подумал, что увидел планету-убийцу Нибиру. После того, как специалисты изучили видео, они пришли к выводу, что данный объект не является планетой X. По мнению ученых, это звезда, имеющая название Немезида. Считается, что именно она является причиной, которая привела к массовому вымиранию биологических видов, проживавших на Земле. Такие апокалипсисы повторяются каждые 26 миллионов лет.Отметим, что существование этой звезды полностью не доказано, что приводит к тому, что ученые не могут назвать ее класс. Некоторые специалисты уверены, что радиус Немезиды в десять раз больше, чем у Солнца. Такие предположения приводят к выводам, что загадочная звезда может снова уничтожить все живое на Земле.Большое количество экспертов говорит о том, что на всех фотоснимках Нибиру на самом деле изображена Немезида.