Алла Пугачева пригласила официально на юбилейный концерт только Филиппа Киркорова





Сам поп-король лично дал комментарии по этому поводу. Киркоров напомнил, что нет ничего удивительного, так как они были женаты больше десяти лет. При этом Алишер, являющийся стилистом Аллы Борисовны, заявил, что Примадонна является непредсказуемой женщиной. По его мнению, певица вообще может передумать приглашать гостей к себе на концерт, заявив, узнают, сами придут.Есть информация, что певец Владимир Пресняков пока не получил приглашения от бывшей тещи. По словам Ксении Бородиной, она со своей мамой хотела сходить на юбилейное выступление популярной артистки, однако, увидев цену билета, передумала.