Ученые смогли доказать смертельную опасность сильной любви





В эксперименте, который провели представители Университета Райса, приняли участие 70 добровольцев возрастом от 51 до 80 лет. Они были разделены на две группы. Одна – контрольная, вторую составляли люди, которые овдовели. Проведя длительное изучение и анализ всех собранных данных, ученым удалось прийти к выводу, что участники второй группы более склоны к проявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Состояние здоровья овдовевших людей на 41 процент более подвержено риску смерти от сердечной недостаточности.В результате всей проделанной работы специалисты пришли к выводам: потеряв близкого, к которому человек испытывал привязанность, влечет за собой снижение вариативности сердечного ритма. В свою очередь, последние приводят к такому недугу как острая сердечная недостаточность.