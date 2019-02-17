Ученые смогли доказать смертельную опасность сильной любви
Американские ученые благодаря ряду исследований смогли доказать, что сильная любовь способна вызывать смертельную опасность для здоровья человека. Сильная привязанность после потери объекта обожания может вызвать заболевание сердца.
В эксперименте, который провели представители Университета Райса, приняли участие 70 добровольцев возрастом от 51 до 80 лет. Они были разделены на две группы. Одна – контрольная, вторую составляли люди, которые овдовели. Проведя длительное изучение и анализ всех собранных данных, ученым удалось прийти к выводу, что участники второй группы более склоны к проявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Состояние здоровья овдовевших людей на 41 процент более подвержено риску смерти от сердечной недостаточности.
В результате всей проделанной работы специалисты пришли к выводам: потеряв близкого, к которому человек испытывал привязанность, влечет за собой снижение вариативности сердечного ритма. В свою очередь, последние приводят к такому недугу как острая сердечная недостаточность.
В эксперименте, который провели представители Университета Райса, приняли участие 70 добровольцев возрастом от 51 до 80 лет. Они были разделены на две группы. Одна – контрольная, вторую составляли люди, которые овдовели. Проведя длительное изучение и анализ всех собранных данных, ученым удалось прийти к выводу, что участники второй группы более склоны к проявлению сердечно-сосудистых заболеваний. Состояние здоровья овдовевших людей на 41 процент более подвержено риску смерти от сердечной недостаточности.
В результате всей проделанной работы специалисты пришли к выводам: потеряв близкого, к которому человек испытывал привязанность, влечет за собой снижение вариативности сердечного ритма. В свою очередь, последние приводят к такому недугу как острая сердечная недостаточность.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:41