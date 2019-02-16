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Наталья Сергунина: «Московская биеннале представит четыре десятка уникальных фотоэкспозиций»

В столице стартовала ХI Московская Международная биеннале «Мода и стиль в фотографии». Торжественное открытие в «Манеже» стало преддверием фотографического пиршества для понимающих в этом людей. Как проинформировал сайт Москва 24, заммэра Москвы Наталья Сергунина не раз подчеркнула уникальность мероприятия, и не зря.
Наталья Сергунина: «Московская биеннале представит четыре десятка уникальных фотоэкспозиций»

Многие работы будут показаны впервые, а архивные фото из запасников князей Юсуповых, коллекции Дягилевских сезонов Лидо и вовсе были доступны лишь узкому кругу избранных. Произведения ведущих российских и мировых мастеров фотографии сопровождаться мастер-классами. Упустить возможность побывать на лекции мастера Альберта Уотсона, который к тому же представит новый календарь Пирелли, это значит жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Помимо именитых мастеров, биеннале познакомит с молодыми, но интересными фотохудожниками из России, Аргентины, Америки, Китая и многих других стран.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:24

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