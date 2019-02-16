Наталья Сергунина: «Московская биеннале представит четыре десятка уникальных фотоэкспозиций»





Многие работы будут показаны впервые, а архивные фото из запасников князей Юсуповых, коллекции Дягилевских сезонов Лидо и вовсе были доступны лишь узкому кругу избранных. Произведения ведущих российских и мировых мастеров фотографии сопровождаться мастер-классами. Упустить возможность побывать на лекции мастера Альберта Уотсона, который к тому же представит новый календарь Пирелли, это значит жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Помимо именитых мастеров, биеннале познакомит с молодыми, но интересными фотохудожниками из России, Аргентины, Америки, Китая и многих других стран.