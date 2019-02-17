Ученые опубликовали ТОП-10 развенчанных мифов о здоровье
Ученые сообщили о том, что им удалось развенчать десяток мифов, которые касаются здоровья человека. Они опубликовали ТОП-10, призывая потребителей не усложнять свою жизнь.
Специалисты утверждают, что на самом деле розовая гималайская соль не полезнее, чем обычная. Еще одним мифом оказалась опасность, которую несут организму человека лектины. На самом деле это белковые соединения, содержащиеся в бобовых растениях, которые ничем не отличаются от найденных белков в других овощах. Ученые уверяют, что принятие пробиотиков не способно поднять настроение и улучшить иммунитет, а соки не помогут очистить организм в случае пищевого отравления.
Проведя рад исследований, специалисты пришли к выводам, что все подсластители имеют практически одинаковый состав. Это означает: ни сироп агавы, ни кокосовый сахар не являются более полезными нежели рафинад. Еще одним пунктом списка стало опровержение мифа, который говорит о том, что использование антиперспиранта может вызвать онкологическое заболевание груди.
Оказывается, активированный уголь не способен помочь при уходе за кожей или улучшить состояние пищеварительного тракта, а яблочным уксусом невозможно вылечить изжогу. Медики установили, что с помощью воды нельзя повлиять на pH организма, а это означает: щелочная вода не полезнее обычной.
Последним пунктом ТОП-10 мифов о здоровье, которые были развенчаны, стало убеждение, что кетодиета более эффективна, чем другие. Такой способ похудения может привести к проблемам со здоровьем, которые будут проявляться из-за уменьшения употребляемых калорий.
Специалисты утверждают, что на самом деле розовая гималайская соль не полезнее, чем обычная. Еще одним мифом оказалась опасность, которую несут организму человека лектины. На самом деле это белковые соединения, содержащиеся в бобовых растениях, которые ничем не отличаются от найденных белков в других овощах. Ученые уверяют, что принятие пробиотиков не способно поднять настроение и улучшить иммунитет, а соки не помогут очистить организм в случае пищевого отравления.
Проведя рад исследований, специалисты пришли к выводам, что все подсластители имеют практически одинаковый состав. Это означает: ни сироп агавы, ни кокосовый сахар не являются более полезными нежели рафинад. Еще одним пунктом списка стало опровержение мифа, который говорит о том, что использование антиперспиранта может вызвать онкологическое заболевание груди.
Оказывается, активированный уголь не способен помочь при уходе за кожей или улучшить состояние пищеварительного тракта, а яблочным уксусом невозможно вылечить изжогу. Медики установили, что с помощью воды нельзя повлиять на pH организма, а это означает: щелочная вода не полезнее обычной.
Последним пунктом ТОП-10 мифов о здоровье, которые были развенчаны, стало убеждение, что кетодиета более эффективна, чем другие. Такой способ похудения может привести к проблемам со здоровьем, которые будут проявляться из-за уменьшения употребляемых калорий.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:30