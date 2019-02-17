Настасья Самбурская в подростковом возрасте терпела побои от отца





Поэтому уже с юношеских лет Самбурская пыталась полагаться только на свои силы, ведь понимала, что от близких поддержки не дождется. В подростковом возрасте актриса и вовсе терпела побои от отца, который наказывал её даже за малую оплошность. Повзрослев, звезда решила устроиться на первую работу для обретения хоть какой-то независимости. Впрочем, средств едва хватало для оплаты жилища.Мать актрисы не пыталась защитить её от побоев отца. Самбурская считает, что не была любимой для них и не получала должную родительскую опеку и поддержку.