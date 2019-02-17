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Настасья Самбурская в подростковом возрасте терпела побои от отца

Популярная актриса Настасья Самбурская рассказала о непростых отношениях с мамой и папой. Кроме того, знаменитость упомянула случаи рукоприкладства в семье.
Настасья Самбурская в подростковом возрасте терпела побои от отца

Поэтому уже с юношеских лет Самбурская пыталась полагаться только на свои силы, ведь понимала, что от близких поддержки не дождется. В подростковом возрасте актриса и вовсе терпела побои от отца, который наказывал её даже за малую оплошность. Повзрослев, звезда решила устроиться на первую работу для обретения хоть какой-то независимости. Впрочем, средств едва хватало для оплаты жилища.

Мать актрисы не пыталась защитить её от побоев отца. Самбурская считает, что не была любимой для них и не получала должную родительскую опеку и поддержку.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:41

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