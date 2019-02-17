Лиам Хемсворт рассказал, как решился сделать предложение Майли Сайрус
Голливудский актер Лиам Хемсворт посетил студию программы Уилли Гайста Sunday Sitdown. Кинозвезда рассказал, как решился сделать предложение возлюбленной Майли Сайрус после 10-летнего романа.
По словам 29-летнего Хемсворта, за все время отношений паре пришлось очень много пережить вместе. Он признался, что решил жениться, так как почувствовал: пришло время. Знаменитость чувствует себя счастливым и очень рад находиться рядом с такой великой женщиной.
Артист отметил: до того, как он сделал Майли Сайрус предложение руки и сердца, таблоиды поженили его "9000 раз". В семейной жизни главное - не обращать внимание на бульварные истории, сочиняемые прессой. Звездная чета пытается сохранить больше фактов личной жизни в тайне. Но есть вещи, которые трудно контролировать, сообщил Лиам Хемсворт.
Киноактер впервые встретился с будущей супругой на съемках кинокартины "Последняя песня". Хотя этой встречи могло и не быть, вспоминает муж Майли Сайрус. Это была первая работа, которую обаятельный артист получил в Соединенных Штатах.
В тот момент у Лиама Хемсворта заканчивался срок действия трехмесячной визы. На роль был приглашен другой кандидат, но обстоятельства изменились, агент звезды позвонил и сказал, что нужно срочно ехать на съемочную площадку в студию Disney и читать текст вместе с актрисой Сайрус.
Актер также рассказал, что отныне имя его любимой - Майли Рэй Хемсворт, а фамилия Сайрус останется лишь для сцены. В четверг супруга знаменитости опубликовала в Instagram снимки со свадьбы, признавшись в любви мужу и назвав его личным Валентином.
По словам 29-летнего Хемсворта, за все время отношений паре пришлось очень много пережить вместе. Он признался, что решил жениться, так как почувствовал: пришло время. Знаменитость чувствует себя счастливым и очень рад находиться рядом с такой великой женщиной.
Артист отметил: до того, как он сделал Майли Сайрус предложение руки и сердца, таблоиды поженили его "9000 раз". В семейной жизни главное - не обращать внимание на бульварные истории, сочиняемые прессой. Звездная чета пытается сохранить больше фактов личной жизни в тайне. Но есть вещи, которые трудно контролировать, сообщил Лиам Хемсворт.
Киноактер впервые встретился с будущей супругой на съемках кинокартины "Последняя песня". Хотя этой встречи могло и не быть, вспоминает муж Майли Сайрус. Это была первая работа, которую обаятельный артист получил в Соединенных Штатах.
В тот момент у Лиама Хемсворта заканчивался срок действия трехмесячной визы. На роль был приглашен другой кандидат, но обстоятельства изменились, агент звезды позвонил и сказал, что нужно срочно ехать на съемочную площадку в студию Disney и читать текст вместе с актрисой Сайрус.
Актер также рассказал, что отныне имя его любимой - Майли Рэй Хемсворт, а фамилия Сайрус останется лишь для сцены. В четверг супруга знаменитости опубликовала в Instagram снимки со свадьбы, признавшись в любви мужу и назвав его личным Валентином.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:11