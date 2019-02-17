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Юлия Проскурякова не стесняется выставлять фотографии без фотошопа

Певица Юлия Проскурякова не стесняется показывать своим поклонникам фотографии, которые не обработаны в программе фотошопа. Доказательством этому являются публикации знаменитости в микроблоге социальной сети Instagram.
Юлия Проскурякова не стесняется выставлять фотографии без фотошопа

Супруга автора и исполнители Игоря Николаева не перестает радовать своих подписчиком новыми фотографиями в Сети. Фолловеры уже не раз замечали, что артистка, в отличие от коллег по сцене, не использует большое количество специальных фильтров, которые помогают скрыть от посторонних глаз недостатки внешнего вида. Одним из последних опубликованных знаменитостью постов является снимок, который Проскурякова подписала хэштегом: #фотобезфотошопа. Это часть ее новой фотосессии, которая прошла на днях.

Большое количество фанатов моментально отреагировали на такой смелый поступок кумира. Они «завалили» певицу множеством одобрительных и восторженных комментариев.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:11

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