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В сети появилась подборка ТОП-5 красивых тюнингованных автомобилей LADA

В Сети появилась ТОП-5 самых красивых проектов тюнинга автомобилей. Популярной моделью по-прежнему остается LADA.
В сети появилась подборка ТОП-5 красивых тюнингованных автомобилей LADA

«Любимицей» мастеров тюнинга остается LADA Priora, ее делают «приземленной», украшают разными полосками и красят в яркие цвета. Также для придания автомобилю скорости часто устанавливают спойлеры. Авторы тюнинга уверены, что привлекательность машины заключается еще и в правильно подобранных дисках. LADA Vesta популярна среди тех, кто любит спортивный стиль транспортного средства. В данном случае она получила воздухозаборники, спортивные обвесы и крупные колесные арки.

Однако мастера тюнинга не боятся видоизменять и старые модели LADA, и до такой степени, что иногда и не понятно, какой именно автомобиль перед глазами. Конечно, не все автолюбители на высоком уровне оценивают подобные «игры» с дизайном. Некоторые фолловеры считают, что такому тюнингу только «колхозники завидуют».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:22

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