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Дмитрий Шепелев пока не готов жениться на возлюбленной Екатерине Тулуповой

Знаменитый российский шоумен Дмитрий Шепелев уже год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Телезвезда не афиширует своего романа. Как рассказал источник, приближенный к пассии артиста, он пока не готов жениться на возлюбленной.
Дмитрий Шепелев пока не готов жениться на возлюбленной Екатерине Тулуповой

Подруга Екатерины Тулуповой сообщила журналистам, что представитель отечественного шоубиза и бизнес-вумен прекрасно ладят друг с другом, однако не спешат связать себя узами брака. "О свадьбе речи нет", - признается в одном из интервью девушка.

По словам подруги избранницы артиста, Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев представили друг друга своим родным и близким, однако нынешний статус вполне устраивает влюбленных и штамп в паспорте их не интересует.

Пара успела насладиться совместным отдыхом в Альпах и Италии, подружить своих наследников от прежних союзов, и даже приобрести питомцев одинаковой породы ши-тцу.
Дмитрий Шепелев пока не готов жениться на возлюбленной Екатерине Тулуповой

Екатерину Тулупову можно назвать успешной и активной женщиной. За ее плечами - Московский энергетический институт, стажировка в Миланском техническом университете. Блондинка владеет мастерской и имеет собственный проект женского клуба.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:11

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