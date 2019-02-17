Дмитрий Шепелев пока не готов жениться на возлюбленной Екатерине Тулуповой
Знаменитый российский шоумен Дмитрий Шепелев уже год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Телезвезда не афиширует своего романа. Как рассказал источник, приближенный к пассии артиста, он пока не готов жениться на возлюбленной.
Подруга Екатерины Тулуповой сообщила журналистам, что представитель отечественного шоубиза и бизнес-вумен прекрасно ладят друг с другом, однако не спешат связать себя узами брака. "О свадьбе речи нет", - признается в одном из интервью девушка.
По словам подруги избранницы артиста, Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев представили друг друга своим родным и близким, однако нынешний статус вполне устраивает влюбленных и штамп в паспорте их не интересует.
Пара успела насладиться совместным отдыхом в Альпах и Италии, подружить своих наследников от прежних союзов, и даже приобрести питомцев одинаковой породы ши-тцу.
Екатерину Тулупову можно назвать успешной и активной женщиной. За ее плечами - Московский энергетический институт, стажировка в Миланском техническом университете. Блондинка владеет мастерской и имеет собственный проект женского клуба.
Подруга Екатерины Тулуповой сообщила журналистам, что представитель отечественного шоубиза и бизнес-вумен прекрасно ладят друг с другом, однако не спешат связать себя узами брака. "О свадьбе речи нет", - признается в одном из интервью девушка.
По словам подруги избранницы артиста, Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев представили друг друга своим родным и близким, однако нынешний статус вполне устраивает влюбленных и штамп в паспорте их не интересует.
Пара успела насладиться совместным отдыхом в Альпах и Италии, подружить своих наследников от прежних союзов, и даже приобрести питомцев одинаковой породы ши-тцу.
Екатерину Тулупову можно назвать успешной и активной женщиной. За ее плечами - Московский энергетический институт, стажировка в Миланском техническом университете. Блондинка владеет мастерской и имеет собственный проект женского клуба.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:11