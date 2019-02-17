В Сети появился официальный рендер флагманского смартфона LG V50 ThinQ





Речь идёт о первом устройстве компании, которое оснащается поддержкой современных сетей пятой генерации. Модификация получила также тройную основную камеру. Её модули размещаются горизонтально. Сзади на панели аппарата под камерой размещается дактилоскопический удобный датчик. Также производитель оснастил устройство сдвоенной фронтальной камерой. Для громкоговорителя, а также объективов предусматривается вырез вверху дисплея.LG V50 ThinQ обладает однокристальной системой типа Qualcomm Snapdragon 855. Новинка получила шестидюймовый экран, а также аккумуляторную батарею на 4 000 мАч. Новинку должны представить обществу уже 24 февраля текущего года.