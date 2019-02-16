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В Нижегородской области снизилась стоимость на некоторые продукты питания

Специалисты статистической службы выяснили, что в Нижегородской области немного снизилась стоимость некоторых продуктов питания. Так, для жителей региона стали доступнее свежемороженая рыба, черный чай и вермишель, передает источник, ссылаясь на Нижегородстат.
В Нижегородской области снизилась стоимость на некоторые продукты питания

Согласно статистике, в 2019 году с 4 по 11 февраля упал показатель средней стоимости вермишели на 2,1% (он составлял 52, 59 российских рублей за килограмм, а теперь продукт покупают за 51,5 рублей). Снижена цена и на черный чай на 1,8% (с 741,58 до 728, 27 рублей за килограмм). На 1% опустилась стоимость свежемороженой рыбы (раньше цена за килограмм продукта находилась на уровне 152, 43 рублей, а теперь - 150, 88 рублей).

По данным экспертной оценки, за это время наблюдалось снижение ценников и на такие потребительские продукты как свинина, масло, яйца, а также сливочное масло.

Специалисты отметили: с учетом данных Росстата, условный набор продуктовой корзины по Нижнему Новгороду и области на 6,4% дешевле по сравнению со среднероссийским показателем.



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:20

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