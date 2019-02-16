США оценили новое галлюциногенное оружие России
В Соединенных Штатах Америки оценили эффективность нового галлюциногенного оружия России. С помощью боевого устройства можно осуществлять выстрелы, наблюдать за противником, а также вызывать у него приступы тошноты и дезориентации.
Американские специалисты сравнили оружие Российской Федерации, которое было передано на баланс Военно-морского флота, со стробоскопом - прибором, позволяющим быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы.
Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер сообщил: у них есть все основания полагать, что власти России приступили к применению своего нового вида оружия, которое способно нарушить зрение с помощью света. Специалист уверяет: благодаря современным технологиям создание подобного устройства вполне реально.
Представитель университета Джона Хопкинса Кристофер Хани подтверждает способность вспышек света вызывать галлюцинации. По словам доцента, подобным эффектом обладают оптические иллюзии.
Американские специалисты сравнили оружие Российской Федерации, которое было передано на баланс Военно-морского флота, со стробоскопом - прибором, позволяющим быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы.
Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер сообщил: у них есть все основания полагать, что власти России приступили к применению своего нового вида оружия, которое способно нарушить зрение с помощью света. Специалист уверяет: благодаря современным технологиям создание подобного устройства вполне реально.
Представитель университета Джона Хопкинса Кристофер Хани подтверждает способность вспышек света вызывать галлюцинации. По словам доцента, подобным эффектом обладают оптические иллюзии.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:31