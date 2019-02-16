США оценили новое галлюциногенное оружие России





Американские специалисты сравнили оружие Российской Федерации, которое было передано на баланс Военно-морского флота, со стробоскопом - прибором, позволяющим быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы.Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер сообщил: у них есть все основания полагать, что власти России приступили к применению своего нового вида оружия, которое способно нарушить зрение с помощью света. Специалист уверяет: благодаря современным технологиям создание подобного устройства вполне реально.Представитель университета Джона Хопкинса Кристофер Хани подтверждает способность вспышек света вызывать галлюцинации. По словам доцента, подобным эффектом обладают оптические иллюзии.