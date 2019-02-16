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США оценили новое галлюциногенное оружие России

В Соединенных Штатах Америки оценили эффективность нового галлюциногенного оружия России. С помощью боевого устройства можно осуществлять выстрелы, наблюдать за противником, а также вызывать у него приступы тошноты и дезориентации.
США оценили новое галлюциногенное оружие России

Американские специалисты сравнили оружие Российской Федерации, которое было передано на баланс Военно-морского флота, со стробоскопом - прибором, позволяющим быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы.

Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Винавер сообщил: у них есть все основания полагать, что власти России приступили к применению своего нового вида оружия, которое способно нарушить зрение с помощью света. Специалист уверяет: благодаря современным технологиям создание подобного устройства вполне реально.

Представитель университета Джона Хопкинса Кристофер Хани подтверждает способность вспышек света вызывать галлюцинации. По словам доцента, подобным эффектом обладают оптические иллюзии.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:31

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