В Калуге нашли мертвым 5-летнего мальчика





В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства, а также причины гибели мальчика. При этом был назначен ряд определённых экспертиз. Представители Следственного комитета возбудили уголовное дело, ссылаясь на статью Уголовного Кодекса РФ, касающуюся причинения смерти ребёнку по неосторожности.Имеются данные, что в семье, где проживал ребенок, было трое детей. При этом данная семья не стояла на учёте у правоохранительных органов.