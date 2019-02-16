Умер знаменитый актер из фильма «Дом, который построил Джек» Бруно Ганц
Знаменитый актер из Швейцарии Бруно Ганц умер на 77 году жизни. Об этом, сегодня 16 февраля, сообщило издание Die Welt.
По информации газеты, которую ей предоставил менеджер актера, Ганц ушел из жизни, находясь в своем доме, который расположен в его родном городе Цюрих. Звезда телеэкранов запомнился множеством ролей в различных кинолентах. Одним из культовых его образов стал Даниэль из фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», который был снят в 1987 году.
Родился будущий актер в 1941 году в семье рабочего. Мировая популярность пришла к Бруно Ганцу со временем, после главных ролей в двух частях фильма «Небо над Берлином», а также роли предводителя немецких солдат во времена Второй мировой войны в картине «Бункер», увидевшей свет в 2004 году.
Последней кинолентой, в которой снялся Бруно Ганс, стал фильм режиссера Ларса фон Триера, снятый в прошлом году – «Дом, который построил Джек». Его последним амплуа стал Вергилий.
По информации газеты, которую ей предоставил менеджер актера, Ганц ушел из жизни, находясь в своем доме, который расположен в его родном городе Цюрих. Звезда телеэкранов запомнился множеством ролей в различных кинолентах. Одним из культовых его образов стал Даниэль из фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», который был снят в 1987 году.
Родился будущий актер в 1941 году в семье рабочего. Мировая популярность пришла к Бруно Ганцу со временем, после главных ролей в двух частях фильма «Небо над Берлином», а также роли предводителя немецких солдат во времена Второй мировой войны в картине «Бункер», увидевшей свет в 2004 году.
Последней кинолентой, в которой снялся Бруно Ганс, стал фильм режиссера Ларса фон Триера, снятый в прошлом году – «Дом, который построил Джек». Его последним амплуа стал Вергилий.
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:03