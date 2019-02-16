Умер знаменитый актер из фильма «Дом, который построил Джек» Бруно Ганц





По информации газеты, которую ей предоставил менеджер актера, Ганц ушел из жизни, находясь в своем доме, который расположен в его родном городе Цюрих. Звезда телеэкранов запомнился множеством ролей в различных кинолентах. Одним из культовых его образов стал Даниэль из фильма немецкого режиссера Вима Вендерса «Небо над Берлином», который был снят в 1987 году.Родился будущий актер в 1941 году в семье рабочего. Мировая популярность пришла к Бруно Ганцу со временем, после главных ролей в двух частях фильма «Небо над Берлином», а также роли предводителя немецких солдат во времена Второй мировой войны в картине «Бункер», увидевшей свет в 2004 году.Последней кинолентой, в которой снялся Бруно Ганс, стал фильм режиссера Ларса фон Триера, снятый в прошлом году – «Дом, который построил Джек». Его последним амплуа стал Вергилий.