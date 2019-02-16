В Уфе полицейские избили посетителей ночного клуба и попали на камеру





Согласно сведениям сестры пострадавших, её братьев избили сотрудники полиции Уфы. Из опубликованного в Сети видео видно, что одного мужчину сначала начали бить руками по лицу, а потом стали пинать ногами. По словам девушки, потерпевшие написали заявление в полицию, сняли побои. Её братьев в день драки увезли в 9-ое отделение. При этом провокаторы были отпущены. Братья находились в отделении полиции до 10 часов утра. Одному из парней нужно было попасть в больницу, потому что он периодически терял сознание. Мужчина получил много сильных ударов ногами по голове, а также телу. Сестра пострадавших опасается, что полиция начнёт давить на пострадавших. Вследствие этого она решила дать данной ситуации огласку.По истечении 2 недель материалы небыли переданы Следственному комитету. Девушка переживает, что в данном случае дело хотят затерять или кого-то подкупить. По её словам, на теле пострадавшего имеется масса гематом, также у него сломан нос. Представители правоохранительных органов в свою очередь уверяют, что расследование по факту случившегося идёт полным ходом.