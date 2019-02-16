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Гаджеты Apple могут заговорить голосом Барби

Гаджеты Apple в ходе сотрудничества со стартапом Pullstring могут заговорить голосом Барби. Компания занималась разработкой голосовых приложений для детских игрушек.
Гаджеты Apple могут заговорить голосом Барби

Главы Apple успешно выкупили стартап Pullstring, по экспертной оценке, примерно за 30 млн долларов. До этого небольшая компания работала над голосовым ассистентом Hello Barbie для игрушек и предоставляла услуги таким брендам как Google и Amazon. Не исключено, что Apple сделает Siri более функциональным помощником, опередив Alexa и Google Assistant.

Отметим, что в прошлом году вышел сравнительный анализ ассистентов от организации LoopVentures. Специалисты тестировали приложения несколько месяцев, после чего посчитали, на какое количество запросов они ответили корректно.

Так, хуже всех себя показал Amazon Alexa, дав всего 72,5% верных ответов. Результат Siri был 74,6%, однако Google Assistant далеко опередил конкурентов, набрав 87,9%.

Pullstring создали в 2011 году бывшие работники студии Pixar. Инвесторы дали стартапу высокие оценки, а деньги в развитие внесли такие фонды как CRV, True Ventures, Greylock и так далее.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:17

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