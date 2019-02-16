Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили сразу два автомобиля





По информации сотрудников ГИБДД, вечером 15 февраля примерно в 20:00 по местному времени погибшая шла по обочине дороги. В попутном направлении двигалась иномарка Scoda Octavia, за рулем которой находился 42-летний мужчина.Вероятнее всего, столкновение произошло из-за того, что у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. После столкновения женщину отбросило на «встречку», где произошло второе столкновение с «Газелью».