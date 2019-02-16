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Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили сразу два автомобиля

В одном из районов Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого скончалась 48-летняя женщина. Пешеход получил серьезные повреждения, несовместимые с жизнью, и погиб ещё до прибытия скорой помощи.
Под Волгоградом 48-летнюю женщину сбили сразу два автомобиля

По информации сотрудников ГИБДД, вечером 15 февраля примерно в 20:00 по местному времени погибшая шла по обочине дороги. В попутном направлении двигалась иномарка Scoda Octavia, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

Вероятнее всего, столкновение произошло из-за того, что у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. После столкновения женщину отбросило на «встречку», где произошло второе столкновение с «Газелью».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:10

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